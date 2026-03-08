Firenze risarcisce Albanese e la invita al Festival europeo del giornalismo

Firenze ha deciso di risarcire un giornalista e di invitarla al Festival europeo del giornalismo. La decisione arriva dopo che la donna aveva accusato restrizioni alla libertà di informazione in alcune circostanze. La città ha quindi preso contatto con la professionista e le ha offerto un risarcimento, invitandola a partecipare all’evento dedicato al giornalismo. La presenza della giornalista al festival è stata confermata.

Malan smonta le bugie di Albanese sul ddl antisemitismo. Cosa ha detto. Un po' come un lupo in un recinto di pecore. Non esattamente il testimonial perfetto per il tema trattato: la libertà di informazione. Eppure Francesca Albanese sarà l'ospite per eccellenza di «Voice», il festival europeo del giornalismo. La tre giorni si svolgerà a Firenze dal 10 al 12 marzo, nel tempio laico della città, il teatro del Maggio. Per la «sacerdotessa» una sorta di risarcimento per il danno subito nella culla del Rinascimento: la sindaca Sara Funaro, qualche mese fa, si era permessa di non concederle la cittadinanza onoraria. Un passo indietro che scatenò polemiche a non finire con Pd, Avs e M5S, che pretendevano un segno tangibile per l'eroina delle Flotille.