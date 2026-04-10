La verità sotto attacco | il giornalismo a Gaza tra missione e pericolo costante

Il giornalismo a Gaza si svolge in un contesto di rischi elevati, dove i giornalisti affrontano minacce quotidiane mentre cercano di documentare gli eventi. La professione prevede la trasmissione di notizie accurate e verificabili, spesso in situazioni di conflitto e instabilità. Le difficoltà sono molte, tra cui restrizioni, pericoli fisici e limitazioni alla libertà di informazione. Nonostante tutto, i giornalisti continuano a operare per portare avanti il loro compito.

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