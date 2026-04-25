Venezuela e USA | il piano in 3 fasi per un nuovo dialogo economico

A Caracas, rappresentanti dei governi venezuelano e statunitense hanno avviato discussioni su un piano economico suddiviso in tre fasi. La discussione si concentra sulla possibilità di avviare un nuovo dialogo tra i due paesi, con particolare attenzione alle condizioni tecniche richieste dagli Stati Uniti. La prima fase prevede l’analisi delle modalità di collaborazione, mentre le successive si concentrano su aspetti pratici e sulla realizzazione degli accordi.

? Cosa sapere A Caracas Delcy Rodríguez e John Barrett discutono un piano economico in tre fasi.. L'attuazione del programma statunitense richiede il rispetto dei parametri tecnici della Casa Bianca.. A Caracas, la presidente Delcy Rodríguez ha incontrato ieri l’incaricato d’affari statunitense John Barrett per definire i termini di una possibile collaborazione tra le due nazioni. Il vertice diplomatico ha permesso di esporre le diverse visioni strategiche che guidano i rispettivi governi. Durante il colloquio, Rodríguez ha manifestato la volontà del proprio esecutivo di procedere lungo un percorso di lavoro comune, basato sulla cooperazione e sul dialogo per favorire uno sviluppo che porti benefici alla popolazione venezuelana, sottolineando al contempo la necessità di un approccio fondato sul rispetto reciproco tra le parti coinvolte.🔗 Leggi su Ameve.eu

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