Microchip e sterilizzazione | il nuovo piano in due fasi per sostenere le famiglie

È stato annunciato un nuovo piano suddiviso in due fasi, dedicato alla gestione del microchip e alla sterilizzazione degli animali domestici. L’obiettivo è offrire un aiuto diretto alle famiglie, favorendo pratiche più responsabili e migliorando le condizioni degli animali. La proposta mira a coinvolgere cittadini e enti in un percorso condiviso, con l’intento di promuovere un cambiamento concreto nel settore.

Tempo di lettura: 2 minuti Un impegno concreto per il benessere animale e un sostegno diretto alle tasche dei cittadini. Il sindaco di Aiello del Sabato, Sebastiano Gaeta, ha annunciato l’avvio di un piano straordinario volto a contrastare il randagismo e a promuovere il possesso responsabile dei cani sul territorio comunale. L’iniziativa prende le mosse da un importante traguardo amministrativo: “Il nostro Comune ha avuto un importante finanziamento da parte della Regione Campania per una campagna di sterilizzazione gratuita di tutti quanti i cani presenti sul nostro territorio” ha esordito il primo cittadino nel suo annuncio alla comunità. Tuttavia, per accedere alla sterilizzazione, la normativa regionale pone un paletto invalicabile: il cane deve essere già microchippato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

