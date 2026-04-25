A New York, il governatore di una regione italiana ha presentato un piano volto a rafforzare i legami economici tra l’Italia e gli Stati Uniti. L’obiettivo principale è facilitare il trasferimento di capitali e migliorare le infrastrutture portuali, con un focus particolare sul porto di Trieste. Il progetto prevede interventi specifici per rendere più efficiente il collegamento tra le due aree e attrarre investimenti esteri.

? Cosa sapere Massimiliano Fedriga presenta a New York il piano per collegare le Regioni agli USA.. Il progetto punta a snellire i flussi di capitali e potenziare il porto di Trieste.. A New York, Massimiliano Fedriga ha presentato al National Italian American Foundation un piano per connettere le singole Regioni italiane direttamente con gli Stati americani, puntando a snellire e velocizzare i flussi di capitali transatlantici. Durante il business roundtable, il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni ha sottolineato come la crescita economica dipenda dalla capacità delle persone di trasformare le specificità locali in opportunità concrete di investimento reciproco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte economico tra Italia e USA: il piano per nuovi capitali

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