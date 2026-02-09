Il Venezia al Penzo contro il Modena Stroppa | Mantenere la mentalità avversari vicini

Questa sera il Venezia ospita il Modena allo stadio Penzo per la 24ª giornata di serie B. I padroni di casa vogliono allontanarsi dalla zona calda e puntano su una mentalità solida, come ripete spesso il tecnico Stroppa. Il match inizia alle 20.00 e gli occhi sono puntati su come i veneziani affronteranno gli avversari, che arrivano da una buona serie di risultati.

Per la 24° giornata di serie B il Venezia FC ospita il Modena, martedì 10 febbraio alle ore 20.00 allo stadio Penzo. Pochissimi giorni di riposo dopo la vittoria di sabato a Frosinone. Mister Stroppa avrà tutti gli uomini a disposizione.

