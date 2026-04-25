Il Papa il 14 maggio sarà all' Università La Sapienza di Roma

Il 14 maggio il Papa si recherà all’Università La Sapienza di Roma per una visita pastorale. La notizia è stata comunicata dalla sala stampa vaticana attraverso il Bollettino ufficiale. La visita è prevista per giovedì e sarà una delle tappe dell’agenda papale in quella giornata. La comunicazione non indica altri dettagli o incontri specifici previsti durante l’evento.

Papa Leone visiterà, giovedì 14 maggio, l'università La Sapienza di Roma. Lo riferisce il Bollettino della sala stampa vaticana, precisando che si tratterà di una " visita pastorale ". Nel 2008 anche Papa Ratzinger era stato invitato nell'ateneo romano ma poi la visita fu annullata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Papa il 14 maggio sarà all'Università La Sapienza di Roma Notizie correlate Università, La Sapienza di Roma prima al mondo in studi classici per il sesto anno consecutivoL’università La Sapienza di Roma è la prima università al mondo in Classics & Ancient History e tra le prime dieci con Archeology e History of Art. Leggi anche: Attacco hacker all'università La Sapienza di Roma: sito e sistemi bloccati Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L’esperienza del sapere secondo l’Università Cattolica: in dialogo con la rettrice Beccalli; Roma, tour nei sotterranei della Basilica di San Clemente; Prima tournee italiana per l'Orchestra giovanile Gonzaga, dal Brasile anche dal Papa; Atletica: Maratona di Roma il 14 marzo 2027, gia' aperte iscrizioni. Il Papa il 14 maggio sarà all'Università La Sapienza di RomaPapa Leone visiterà, giovedì 14 maggio, l'università La Sapienza di Roma. Lo riferisce il Bollettino della sala stampa vaticana, precisando che si tratterà di una visita pastorale. (ANSA) ... ansa.it Papa: Leone XIV il 14 maggio in visita alla SapienzaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it