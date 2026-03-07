Un incendio minaccia le abitazioni vigili del fuoco in azione nell’aretino Arriva anche l’elicottero

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi nei boschi di Felcina, in provincia di Arezzo, minacciando alcune abitazioni della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno schierato anche un elicottero per le operazioni di spegnimento. La situazione ha richiesto l’intervento immediato delle forze di emergenza per contenere il fuoco.

Pieve Santo Stefano (Arezzo), 7 marzo 2026 – Un incendio divampato nel pomeriggio di oggi, sabato 7 marzo, ha interessato i boschi in località Felcina, nel comune di Pieve Santo Stefano. Le squadre dei vigili del fuoco, si spiega dal comando, stanno difendendo le abitazioni e l'azienda agricola della zona, oltre a spegnere e bonificare. Per il rogo sono entrati in azione i vigili del fuoco del distaccamento volontario dí Sansepolcro, una squadra della sede centrale, l'elicottero del nucleo di Arezzo stanno intervenendo i vigili del fuoco, un'altra squadra e il direttore operazione spegnimento di Forlì e volontari della Regione (ANSA). Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con una squadra e direttore operazione spegnimento (Dos) di Forlì, insieme a volontari della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Incendio boschivo a Pieve Santo Stefano: vigili del fuoco in azione per proteggere abitazioni e azienda agricola

