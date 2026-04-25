Nella notte a Varcaturo, frazione del comune di Giugliano, si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di un ragazzo di 17 anni. Le autorità sono intervenute sul luogo dell’impatto, avvenuto in via Ripuaria, per i rilievi e i soccorsi. La vittima era a bordo di un veicolo coinvolto nello scontro. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Tragedia nella notte a Varcaturo, frazione del comune di Giugliano dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale. Altri due giovani sono rimasti feriti, tra cui il conducente dell’auto sulla quale viaggiava la vittima. A darne notizia è Il Mattino. Lo schianto si è verificato intorno alle 4 del mattino lungo via Ripuaria, nei pressi di un istituto scolastico. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con automedica e ambulanze, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, il 17enne sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo a seguito dell’impatto tra i due veicoli.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Varcaturo, tragico incidente in via Ripuaria: morto un 17enne

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