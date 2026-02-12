Incidente mortale a Varcaturo Mario perde la vita in moto in via Ripuaria

Questa mattina a Varcaturo, in via Ripuaria, si è consumata una tragedia. Mario Costantin, 32 anni, ha perso la vita in un incidente mentre era in moto. L’impatto si è rivelato fatale e i soccorsi, arrivati sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La strada è stata chiusa al traffico per le operazioni di rilievo e ricostruzione. La comunità si stringe intorno alla famiglia di Mario, che ora si trova a fare i conti con una perdita improvvisa e dolorosa.

Secondo una prima ricostruzione, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento, cadendo rovinosamente sull’asfalto. L’impatto è stato violentissimo e le conseguenze si sono rivelate immediatamente drammatiche. Sbalzato dalla moto, il giovane ha riportato ferite gravissime, in particolare al volto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, ma per il 32enne non c’è stato nulla da fare: il decesso sarebbe avvenuto sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Carabinieri della stazione di Varcaturo, che hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Incidente mortale a Varcaturo, Mario perde la vita in moto in via Ripuaria Approfondimenti su Varcaturo Incidente Statale 17, incidente mortale: 38enne perde la vita con la moto. Indagini in corso per chiarire la dinamica. Questa mattina sulla statale 17, una moto si è scontrata con un altro veicolo, causando la morte di un uomo di 38 anni. Incidente mortale in centro a Lecce: anziano perde la vita Nella tarda giornata di oggi, si è verificato un incidente mortale nel centro di Lecce, lungo viale Roma. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Varcaturo Incidente Argomenti discussi: Giugliano, incidente in moto a Varcaturo: morto un 32enne; Dramma a Varcaturo: giovane perde la vita in moto; Schianto in moto, muore a 32 anni; Notte di paura sulla SS7 Quater: cinque auto coinvolte in un grave incidente – LE FOTO. Incidente in via Ripuaria a Varcaturo, Mario muore sul colpoDramma nella serata di oggi in località Varcaturo, dove Mario, un giovane del posto, ha perso la vita in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto lungo la trafficata via Ripuaria. Secondo le p ... internapoli.it Giugliano, incidente in moto a Varcaturo: morto un 32enneVarcaturo. Un 32enne di origini rumene ha perso la vita nella serata di mercoledì a seguito di un incidente stradale. La vittima era ... msn.com Incidente mortale sulla statale 16, muore un 68enne originario di Bomba. - facebook.com facebook it.motorsport.com/f1/news/f1-ant… Confermata la nostra esclusiva: il pilota della Mercedes Kimi Antonelli ha causato un incidente vicino a casa sua, a San Marino. Dettagli: il classe 2006 viaggiava a circa 180 km/h in un tratto dove il limite è 70 km/h, patente x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.