Varcaturo tragico incidente in via Ripuaria | morto un 17enne feriti 18enne e 26enne

Nella notte a Varcaturo, frazione di Giugliano, un incidente stradale ha causato la morte di un ragazzo di 17 anni e il ferimento di altri due giovani di 18 e 26 anni. I soccorsi sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e trasportare i feriti in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Tragedia nella notte a Varcaturo, frazione del comune di Giugliano, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale. Altri due giovani sono rimasti feriti, tra cui il conducente dell’auto sulla quale viaggiava la vittima. Lo schianto si è verificato intorno alle 6 del mattino lungo via Ripuaria, in direzione Lago Patria, nei pressi di un istituto scolastico. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate: in una viaggiavano un 18enne alla guida e il 17enne, nell’altra una donna di 26 anni. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 con automedica e ambulanze, ma per il minorenne non c’è stato nulla da fare: secondo quanto emerso, sarebbe morto sul colpo a seguito dell’impatto.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Varcaturo, tragico incidente in via Ripuaria: morto un 17enne, feriti 18enne e 26enne Notizie correlate Varcaturo, tragico incidente in via Ripuaria: morto un 17enneTragedia nella notte a Varcaturo, frazione del comune di Giugliano dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale. Incidente mortale a Varcaturo, Mario perde la vita in moto in via RipuariaSecondo una prima ricostruzione, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento, cadendo rovinosamente... Altri aggiornamenti Tragico incidente in Via Ripuaria a Varcaturo, c’è un mortoUn tragico incidente si è verificato questa mattina all'incrocio tra via Carrafiello e via Ripuaria a Varcaturo, all’altezza ... internapoli.it Incidente mortale a Varcaturo, diciassettenne sbalzato dall’auto. Feriti altri due ragazziSul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'automedica e diverse ambulanze, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Altri due giovani sono rimasti feriti, tra cui il ... fanpage.it