Catania | Ludum weekend tra LEGO scienza e illusionismo per stimolare la curiosità dei bambini

Ludum di Catania organizza un weekend dedicato ai bambini, che nasce dalla voglia di coinvolgere i più piccoli attraverso giochi e esperimenti scientifici. L’evento “LEGO Day & Scienza contro Magia” si svolge sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026, offrendo laboratori pratici e dimostrazioni di illusionismo. Si tratta di un’occasione per stimolare la curiosità dei bambini, che potranno costruire con i mattoncini LEGO e scoprire fenomeni scientifici sorprendenti. La partecipazione è aperta a tutte le famiglie interessate a un’esperienza educativa e divertente.

Ludum: Scienza e Gioco LEGO per Accendere la Curiosità dei Più Piccoli. Il Ludum Science Center di Catania si prepara a un fine settimana all’insegna della scoperta e del divertimento con “LEGO Day & Scienza contro Magia”, in programma sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026. L’iniziativa, che combina laboratori pratici con i LEGO e lo spettacolo “Scienza contro Magia”, mira a stimolare il pensiero scientifico tra bambini e famiglie attraverso un approccio interattivo e ludico. Un Laboratorio a Cielo Aperto: La Scienza si Costruisce con i LEGO. Sabato pomeriggio, a partire dalle 17:00, il Ludum si trasformerà in un vero e proprio laboratorio dove i mattoncini LEGO non saranno solo un gioco, ma uno strumento per esplorare concetti scientifici complessi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Lego e scienza al LudumIl LEGO DAY & SCIENCE SHOW si terrà sabato 10 e domenica 11 gennaio al Ludum.

