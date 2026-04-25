Il 15 aprile, la Compagnia Petrolifera Piemontese ha versato 30.000 euro a Futuro Nazionale. Si tratta del primo grande finanziamento proveniente dal settore petrolifero destinato a questa organizzazione. Questa donazione rappresenta un'operazione di rilievo nel quadro delle fonti di finanziamento di Futuro Nazionale. La notizia è stata resa nota attraverso comunicazioni ufficiali e documenti pubblici.

? Cosa sapere La Compagnia Petrolifera Piemontese ha versato 30.000 euro a Futuro Nazionale il 15 aprile.. Il contributo segna il primo finanziamento da persona giuridica per il movimento di Vannacci.. Il 15 aprile la Compagnia Petrolifera Piemontese ha versato 30 mila euro a Futuro Nazionale, segnando il primo contributo ricevuto dal movimento di Roberto Vannacci da parte di una persona giuridica. La transazione, regolarmente visibile nella sezione dedicata all’amministrazione trasparente del portale ufficiale della formazione politica, rappresenta un punto di svolta per le finanze del gruppo guidato dal generale. Finora, tra il 6 marzo e...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vannacci e il primo grande finanziatore: arrivano 30.000 euro dal petrolio

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