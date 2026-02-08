Vangelo di oggi | sale della terra e luce del mondo un invito all’integrità e all’impegno sociale

Oggi, in molte chiese italiane si è parlato di sale della terra e luce del mondo. Il messaggio di speranza e responsabilità arriva forte in una domenica che invita a riflettere sulla propria integrità e impegno sociale. In un mondo che spesso sembra perso tra incertezze, il richiamo è a fare la propria parte, con sincerità e coraggio.

Il messaggio di speranza e responsabilità contenuto nel Vangelo di oggi, domenica 8 febbraio 2026, risuona con particolare forza in un mondo spesso oscurato da incertezze e sfide. La riflessione liturgica, incentrata sulle parole di Gesù riportate nel Vangelo secondo Matteo, invita a riscoprire il ruolo fondamentale che ogni individuo può avere nel portare luce e cambiamento positivo nella società. Non si tratta di un appello retorico, ma di un invito concreto a incarnare valori come l'integrità, la trasparenza e l'impegno verso il bene comune. Il brano evangelico, che costituisce il fulcro della V domenica del tempo ordinario, si apre con un'immagine potente: quella del sale della terra e della luce del mondo.

