Vandalismo a Santa Lucia | saccheggio inutile ma danni pesantissimi

Venerdì 24 aprile, nella mattina, una chiesa situata nella zona di Banditella è stata oggetto di un atto di vandalismo. Dei ladri sono entrati nell’edificio sacro e hanno portato via alcuni oggetti, causando danni considerevoli alle strutture e alle decorazioni. L’episodio ha coinvolto anche alcuni arredi e suppellettili, lasciando la chiesa danneggiata e senza alcuni dei suoi elementi più preziosi. Le forze dell’ordine sono state chiamate sul posto per le indagini.

? Cosa sapere Ladri violano la chiesa di Santa Lucia a Banditella nella mattina di venerdì 24 aprile.. I danni materiali richiedono centinaia di euro dopo la serie di furti a San Jacopo.. I ladri hanno violato la chiesa di Santa Lucia nella mattinata di venerdì 24 aprile, causando danni materiali pesanti dopo aver setacciato sacrestia, segreteria e appartamenti parrocchiali senza però sottrarre nulla. L’incursione avvenuta ieri a Banditella ha lasciato una scia di scompiglio tra le mura sacre del luogo di culto. Gli ignoti, alla ricerca di contanti o beni preziosi, si sono mossi con metodica rapidità tra gli uffici della segreteria e la sacrestia, arrivando persino a invadere gli alloggi destinati al personale parrocchiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vandalismo a Santa Lucia: saccheggio inutile ma danni pesantissimi Notizie correlate Vandalismo in Valmusone: 3 minori denunciati per danniIl vento di marzo soffia più mite sulla Valmusone, ma porta con sé un'aria di tensione che si manifesta in atti vandalici e comportamenti a rischio. Qualiano, panchina in cemento rovesciata: vandalismo in via Santa Maria delle GrazieDopo alberelli, mimose e fioriere, nel mirino dei vandali finiscono anche le panchine: una struttura in cemento rovesciata nella notte a Qualiano... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Napoli, vandali in azione a Santa Lucia: divelta l’immagine di Bud Spencer; Panchina vandalizzata nel parchetto, residenti esasperati: Son sempre gli stessi ma nessuno fa nulla; Borgata, Zappulla (Pd): chiusi Circoscrizione Santa Lucia e Biblioteca, arretramento dei servizi nei quartieri; 25 aprile, a Siracusa il corteo per la Pace: partenza alle 16.30 da piazza Santa Lucia. I dolci di Santa Lucia: tradizioni e ricette del 13 dicembreSanta Lucia nacque a Siracusa, in Sicilia, tra il III e il IV secolo. Secondo la tradizione cristiana, morì il 13 dicembre del 304: il suo culto si diffuse rapidamente nel Mediterraneo e poi in tutta ... quotidiano.net Crescere insieme, partendo dai più piccoli. Oggi, nel cuore verde di Santa Lucia, ho visto come sta prendendo forma qualcosa di molto più grande di noi: un futuro fatto di opportunità, sostegno e vicinanza alle nostre fami - facebook.com facebook