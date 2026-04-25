Vandalismo a Santa Lucia | saccheggio inutile ma danni pesantissimi

Da ameve.eu 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 aprile, nella mattina, una chiesa situata nella zona di Banditella è stata oggetto di un atto di vandalismo. Dei ladri sono entrati nell’edificio sacro e hanno portato via alcuni oggetti, causando danni considerevoli alle strutture e alle decorazioni. L’episodio ha coinvolto anche alcuni arredi e suppellettili, lasciando la chiesa danneggiata e senza alcuni dei suoi elementi più preziosi. Le forze dell’ordine sono state chiamate sul posto per le indagini.

? Cosa sapere Ladri violano la chiesa di Santa Lucia a Banditella nella mattina di venerdì 24 aprile.. I danni materiali richiedono centinaia di euro dopo la serie di furti a San Jacopo.. I ladri hanno violato la chiesa di Santa Lucia nella mattinata di venerdì 24 aprile, causando danni materiali pesanti dopo aver setacciato sacrestia, segreteria e appartamenti parrocchiali senza però sottrarre nulla. L’incursione avvenuta ieri a Banditella ha lasciato una scia di scompiglio tra le mura sacre del luogo di culto. Gli ignoti, alla ricerca di contanti o beni preziosi, si sono mossi con metodica rapidità tra gli uffici della segreteria e la sacrestia, arrivando persino a invadere gli alloggi destinati al personale parrocchiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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