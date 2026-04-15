Oggi è stato annunciato un premio destinato a uno studente che ha dimostrato coraggio nel difendere una docente aggredita. L'iniziativa mira a riconoscere il comportamento positivo e la solidarietà degli studenti in situazioni di emergenza. La cerimonia si è tenuta in una scuola del centro scolastico, alla presenza delle autorità educative e di alcuni insegnanti. Il riconoscimento si inserisce in un programma più ampio di iniziative volte a promuovere valori civici tra i giovani.

"Oggi noi istituiamo un premio per il merito dimostrato concretamente, per premiare quei giovani indicati dalle scuole che sapranno realizzare al meglio quei valori del rispetto, della solidarietà, di una responsabilità che porta il giovane a essere un cittadino consapevole, solidale, che sa essere partecipe di una comunità, che sa capire e comprendere i valori dell'altro". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine della cerimonia di premiazione al ministero in viale Trastevere dello studente che ha difeso la professoressa di francese Chiara Mocchi aggredita nella scuola di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Valditara premia lo studente che ha difeso la prof accoltellata

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