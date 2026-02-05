varese spacciatore armato di machete nella rete dei carabinieri

I carabinieri di Varese sono intervenuti ancora una volta nei boschi della città, questa volta per fermare uno spacciatore armato di machete. Durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno trovato l’uomo in azione e sono riuscite a bloccarlo prima che potesse fare del male. L’episodio si aggiunge a una serie di interventi nelle zone più isolate della zona, dove si concentra il traffico di droga.

Varese, 5 febbraio 2026 – Ancora un intervento nei boschi della droga di Varese da parte delle forze dell'ordine. Nel tardo pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato di Varese ha arrestato uno spacciatore all'interno di un'area boschiva tra i Comuni di Morazzone, Castiglione Olona e Gornate. L'intervento, effettuato dalla Squadra Mobile con il Reparto Prevenzione Crimine di Milano e della Polizia Locale di Castiglione Olon a, ha permesso di smantellare un bivacco nascosto nella vegetazione all'interno del quale vi era un cittadino straniero, irregolare sul territorio nazionale, il quale prima di essere arrestato ha minacciato e tentato di aggredire gli agenti con un con un machete dalla lama di oltre 30 centimetri.

Due uomini sono stati catturati dai carabinieri nel Parco delle Groane, a Cesate.

Varese, 8 gennaio 2026 – Un uomo stato arrestato dalla polizia mentre viaggiava in treno, trasportando un carico di droga.

