Barzanò due rapine armato di coltello e machete | identificato e arrestato

A Barzanò, un uomo armato di coltello e machete ha messo a segno due rapine tra settembre e febbraio, e le forze dell’ordine sono riuscite a identificarlo e arrestarlo. La polizia ha trovato il sospettato in una casa di montagna, dove si era nascosto dopo aver commesso i colpi.

Barzanò (Lecco), 16 febbraio 2026 – E' ritenuto l'autore di due rapine commesse a Barzanò e Monticello Brianza, a settembre e a inizio febbraio, e ora è stato arrestato e portato in carcere. Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Cremella, hanno portato a un uomo di 32 anni residente a Barzanò, raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Tribunale di Lecco. I colpi che gli vengono attribuiti erano avvenuti, nel primo caso, nel negozio Acqua e Sapone di Barzanò, dove si era presentato con il volo parzialmente coperto e armato di un coltello: dai cassieri si era fatto consegnare più di 1.