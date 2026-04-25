Uscita fotografica di Risvegli Culturali nel centro storico di Marcianise
Domenica 26 aprile 2026, tra le dieci e le dodici del mattino, si svolgerà la prima uscita del Club di Fotografia promosso dall’associazione Risvegli Culturali APS nel centro storico di Marcianise. L’evento prevede la partecipazione di appassionati che potranno scattare fotografie nella zona, con ritrovo alle ore 10:00 e termine previsto intorno alle 12:00.
Domenica 26 aprile 2026, dalle ore 10:00 alle 12:00 circa, si terrà la prima uscita del Club di Fotografia promosso dall’associazione Risvegli Culturali APS. Il ritrovo è fissato alle ore 9:45 presso la sede associativa di via Duomo 76, da cui partirà il percorso nel centro storico di Marcianise.🔗 Leggi su Casertanews.it
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