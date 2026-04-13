Lievito | trenta eventi culturali in dieci giorni nel centro di Latina

Dal 25 aprile al 3 maggio, il centro di Latina ospiterà la XI edizione di Lievito, una rassegna culturale che prevede trenta eventi distribuiti in dieci giorni. Le iniziative si svolgeranno tra Palazzo M, il Teatro D’Annunzio e il Museo Cambellotti, coinvolgendo diverse espressioni artistiche e culturali. La manifestazione è organizzata con l’obiettivo di offrire un calendario ricco di appuntamenti per la comunità locale.