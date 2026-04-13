Lievito | trenta eventi culturali in dieci giorni nel centro di Latina
Dal 25 aprile al 3 maggio, il centro di Latina ospiterà la XI edizione di Lievito, una rassegna culturale che prevede trenta eventi distribuiti in dieci giorni. Le iniziative si svolgeranno tra Palazzo M, il Teatro D’Annunzio e il Museo Cambellotti, coinvolgendo diverse espressioni artistiche e culturali. La manifestazione è organizzata con l’obiettivo di offrire un calendario ricco di appuntamenti per la comunità locale.
Torna per la sua XI edizione la rassegna culturale Lievito, che animerà Palazzo M, Teatro D’Annunzio e Museo Cambellotti dal 25 aprile al 3 maggio.La manifestazione, che vede la direzione artistica del regista pontino Renato Chiocca, come sempre propone incontri con autori, musica, scienza.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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