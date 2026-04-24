Pena di morte l’ordine di Trump | negli Stati Uniti può tornare la fucilazione

Il dibattito sulla pena di morte negli Stati Uniti si riaccende dopo che un tribunale ha emesso un'ingiunzione che permette di riprendere le esecuzioni tramite fucilazione. La decisione riguarda procedure che erano state sospese e riporta alla ribalta le modalità di applicazione della pena capitale nel paese. La questione si inserisce in un contesto legale più ampio, coinvolgendo diverse interpretazioni delle leggi statunitensi in materia di giustizia penale.

(Adnkronos) – Tornano i plotoni d'esecuzione per la fucilazione negli Stati Uniti di Donald Trump. Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato di aver avviato l'iter per "rafforzare la pena di morte federale" con una serie di misure, tra cui il ripristino del plotone d'esecuzione e la reintroduzione del protocollo con iniezione letale già utilizzato durante.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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