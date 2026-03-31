Ghalibaf | colloqui copertura dei piani Usa Attacchi senza sosta sull’Iran
Il generale iraniano ha dichiarato che i colloqui con alcuni paesi sono una copertura per i piani degli Stati Uniti. Nel frattempo, nelle acque del Golfo Persico sono stati schierati 2.500 Marine e le infrastrutture in Iran, Israele e nei Paesi del Golfo sono state colpite da diversi attacchi. Il Pakistan è stato indicato come coinvolto in questo quadro di tensione.
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