Ghalibaf | colloqui copertura dei piani Usa Attacchi senza sosta sull’Iran

Il generale iraniano ha dichiarato che i colloqui con alcuni paesi sono una copertura per i piani degli Stati Uniti. Nel frattempo, nelle acque del Golfo Persico sono stati schierati 2.500 Marine e le infrastrutture in Iran, Israele e nei Paesi del Golfo sono state colpite da diversi attacchi. Il Pakistan è stato indicato come coinvolto in questo quadro di tensione.