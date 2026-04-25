Un sondaggio condotto su 790 elettori registrati negli Stati Uniti mostra che il 52% è favorevole all’impeachment del presidente, mentre il 40% si oppone. La maggioranza degli intervistati si esprime a favore della procedura di rimozione. I risultati indicano un sostegno crescente tra gli elettori a questa azione legale contro il presidente. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e politico.

Una maggioranza degli americani sarebbe favorevole all’impeachment del presidente Donald Trump. È quanto emerge da un nuovo sondaggio condotto su 790 elettori registrati, secondo cui il 52% sostiene l’avvio della procedura di rimozione, contro il 40% contrario. Il dato include anche una quota significativa di elettori repubblicani: circa uno su sette si dice favorevole all’impeachment. L’indagine, commissionata dall’organizzazione progressista Free Speech For People e realizzata da Lake Research Partners, presenta un margine di errore del 3,9%. Il risultato fotografa un clima politico sempre più teso, alimentato soprattutto dalle scelte dell’amministrazione in politica estera, in particolare dal conflitto con l’Iran.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - USA, cresce la spinta per l’impeachment: un sondaggio mette in difficoltà Donald Trump

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