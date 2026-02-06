L’impeachment impossibile di Donald Trump che spacca l’America

Negli Stati Uniti il dibattito sull’impeachment di Donald Trump torna a far parlare di sé. Innescato da tensioni all’interno del Partito Repubblicano e da segni di disagio tra la destra tradizionale, il tema divide ancora l’opinione pubblica. Mentre alcuni vedono l’eventualità come un passo inevitabile, altri lo considerano quasi impossibile da realizzare. Le discussioni si riaccendono a ogni nuova crisi politica, alimentando il caos già presente nel panorama americano.

Negli Stati Uniti torna ciclicamente il dibattito sull’impeachment, soprattutto quando emergono tensioni interne al Partito Repubblicano o segnali di crescente disagio da parte della destra tradizionale. E se l’ipotesi di una nuova procedura contro Donald Trump sembra al momento politicamente remota, non per questo è irrilevante: rivela, anzi, linee di frattura profonde nel sistema politico americano. Testate internazionali come The Guardian hanno evidenziato come l’impeachment, più che un mero strumento giuridico, abbia una funzione simbolica: difendere l’integrità istituzionale della democrazia americana, anche quando la condanna è improbabile. 🔗 Leggi su Tpi.it

