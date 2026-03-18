Petrolio guerra e caos | la chiusura di Hormuz mette in difficoltà Trump

La chiusura dello Stretto di Hormuz ha causato tensioni tra le maggiori potenze mondiali, con conseguenze sui mercati energetici. Gli Stati Uniti, che sono il principale produttore di petrolio, si trovano al centro di questa situazione, mentre i prezzi del greggio hanno subito variazioni significative. Recentemente, un ex presidente ha commentato su una piattaforma social che l’aumento dei prezzi del petrolio porta benefici economici al suo paese.

“Gli Stati Uniti sono di gran lunga il più grande produttore di petrolio al mondo, quindi quando il prezzo del petrolio sale noi guadagniamo un sacco di soldi”, ha dichiarato recentemente Donald Trump sulla sua piattaforma Truth Social. L’affermazione contiene una briciola di verità. I prezzi più alti del petrolio generano effettivamente maggiori profitti per alcuni settori dell’economia americana. Ma l’inquadramento di Trump omette la realtà fondamentale: la grande maggioranza degli americani — e la maggior parte delle persone nel mondo — in realtà perde quando i prezzi del petrolio aumentano. I vincitori evidenti degli aumenti sono le grandi compagnie petrolifere. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Petrolio, guerra e caos: la chiusura di Hormuz mette in difficoltà Trump Articoli correlati Guerra del Golfo, il petrolio sopra i 100 dollari. Trump: «Lo stretto di Hormuz? Tutto ok» – La direttaNel tredicesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il petrolio ha superato i 100 dollari al barile nonostante gli annunci sulle... Kharg, la battaglia per l'isola centrale per il petrolio. Trump agli alleati: «Navi da guerra a Hormuz»A due settimane dall’inizio dei bombardamenti, la strategia di Donald Trump con l’Iran non sembra ancora chiara. L'Iran ATTACCA la Base di Erbil: via gli USA dal Golfo Aggiornamenti e notizie su Petrolio guerra e caos la chiusura di... Temi più discussi: Il petrolio e la meccanica del caos - Appunti; La crisi del Medio Oriente provoca un caos globale sul mercato del petrolio; Petrolio in discesa, Trump prova a spegnere il caos che ha acceso - pagina 2; Guerra in Iran, la rivincita del petrolio russo. La rivincita del petrolio russoIl caos energetico provocato dalla guerra con l’Iran sta facendo risalire i prezzi e rimettere Mosca al centro del gioco. Trump dice che con il petrolio caro gli Stati Uniti guadagnano, ma intanto all ... tg24.sky.it Guerra Iran, crolla produzione di petrolio. E Usa autorizzano l'acquisto di quello russoLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, crolla produzione di petrolio. E Usa autorizzano l'acquisto di quello russo ... tg24.sky.it Stando al «Wall Street Journal», Mosca starebbe intensificato la condivisione di informazioni di intelligence e la cooperazione militare con Teheran: la situazione attuale permette a Putin di arricchirsi con il petrolio. x.com Se sorge un problema, il mondo si arrangia a trovare soluzioni. La Corea del Sud beve petrolio e gas naturale liquefatto in grandi quantità. Il 70% del primo ed il 20% del secondo arrivano dal Medio Oriente. Soluzioni individuate Accelerare la riapertura di se - facebook.com facebook