Usa confermano neutralità su Falkland dopo notizia di memorandum Pentagono

Gli Stati Uniti hanno confermato di mantenere una posizione neutrale sulla disputa di sovranità tra Argentina e Regno Unito riguardo alle Isole Falkland, in seguito alla diffusione di un memorandum del Pentagono. La posizione ufficiale non è cambiata e gli Stati Uniti non hanno preso parte alle tensioni tra le due nazioni. La questione riguarda la sovranità delle isole, che sono al centro di un lungo contenzioso tra i due paesi.

Gli Stati Uniti hanno ribadito la loro neutralità sulla contesa di sovranità delle Isole Falkland tra Argentina e Regno Unito. Lo ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Stato americano. "La nostra posizione sulle Isole rimane neutrale. Riconosciamo che esistono rivendicazioni di sovranità contrastanti tra Argentina e Regno Unito", ha affermato il portavoce, aggiungendo che gli Stati Uniti riconoscono "l'amministrazione di fatto del Regno Unito" dell'arcipelago senza prendere posizione sulle rivendicazioni di sovranità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Usa confermano neutralità su Falkland dopo notizia di memorandum Pentagono Notizie correlate Le purghe di re Donald. Il Pentagono riapre il caso Falkland. E minaccia: Spagna fuori dalla NatoRoma 24 aprile 2026 – Il presidente Trump se l’è legata al dito e adesso medita vendetta. Svizzera blocca aerei USA: neutralità contro TrumpIl governo svizzero ha respinto due richieste degli Stati Uniti per il sorvolo di aerei militari sul suo territorio, confermando l’applicazione del... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Usa confermano neutralità su Falkland dopo notizia di memorandum Pentagono; Usa confermano neutralità su Falkland dopo notizia di memorandum Pentagono; Usa confermano neutralità su Falkland dopo notizia di memorandum Pentagono; Usa confermano neutralità su Falkland dopo notizia di memorandum Pentagono. Usa confermano neutralità su Falkland dopo notizia di memorandum Pentagono(ANSA) - WASHINGTON, 24 APR - Gli Stati Uniti hanno ribadito la loro neutralità sulla contesa di sovranità delle Isole Falkland tra Argentina e Regno Unito. Lo ha dichiarato un portavoce del Dipartime ... corrieredellosport.it Websim. . L'ipotesi di nuovi colloqui tra USA e Iran a Islamabad ridà fiducia ai mercati, con Wall Street in rialzo grazie al rally di Intel (+25%) e al comparto tech. I semiconduttori, spinti dall'intelligenza artificiale, si confermano il settore più resiliente alle tensioni - facebook.com facebook Il Pakistan conferma l’arrivo nelle prossime ore delle delegazioni di #Usa e #Iran, ma la tregua scade domani e sia Washington che Teheran si dicono ‘pronte’ a riprendere le ostilità. #ISPIDailyFocus: ispionline.it/it/pubblicazio… x.com