Usa confermano neutralità su Falkland dopo notizia di memorandum Pentagono

Da lanazione.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti hanno confermato di mantenere una posizione neutrale sulla disputa di sovranità tra Argentina e Regno Unito riguardo alle Isole Falkland, in seguito alla diffusione di un memorandum del Pentagono. La posizione ufficiale non è cambiata e gli Stati Uniti non hanno preso parte alle tensioni tra le due nazioni. La questione riguarda la sovranità delle isole, che sono al centro di un lungo contenzioso tra i due paesi.

Gli Stati Uniti hanno ribadito la loro neutralità sulla contesa di sovranità delle Isole Falkland tra Argentina e Regno Unito. Lo ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Stato americano. "La nostra posizione sulle Isole rimane neutrale. Riconosciamo che esistono rivendicazioni di sovranità contrastanti tra Argentina e Regno Unito", ha affermato il portavoce, aggiungendo che gli Stati Uniti riconoscono "l'amministrazione di fatto del Regno Unito" dell'arcipelago senza prendere posizione sulle rivendicazioni di sovranità.🔗 Leggi su Lanazione.it

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