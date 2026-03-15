Svizzera blocca aerei USA | neutralità contro Trump

La Svizzera ha negato due richieste degli Stati Uniti di sorvolare il suo territorio con aerei militari. Il governo ha deciso di rispettare la sua politica di neutralità, rifiutando le richieste in un momento di tensione tra Washington, Israele e l’Iran. La decisione è stata comunicata ufficialmente, confermando l’intenzione di mantenere una posizione di non coinvolgimento nei conflitti internazionali.

Il governo svizzero ha respinto due richieste degli Stati Uniti per il sorvolo di aerei militari sul suo territorio, confermando l’applicazione del diritto alla neutralità in un contesto di conflitto tra Washington, Israele e l’Iran. La decisione, annunciata sabato 14 marzo 2026, nega il passaggio di velivoli da ricognizione programmati per la domenica successiva, ammettendo solo voli di manutenzione non correlati al conflitto. Berna ha chiarito che la Costituzione federale vieta esplicitamente i sorvoli delle parti belligeranti quando si applica lo stato di guerra, ma consente movimenti umanitari o tecnici privi di scopo bellico diretto. Mentre la Spagna aveva già espresso posizioni simili, la Svizzera ora ribadisce con fermezza il proprio statuto neutrale, creando una frattura operativa con le aspettative di Donald Trump. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Svizzera blocca aerei USA: neutralità contro Trump Articoli correlati Dopo la Spagna anche la Svizzera delude Trump, no agli aerei Usa per la guerra in Iran: «Siamo neutrali»Dopo la Spagna, anche la Svizzera respinge una richiesta operativa degli Usa legata alla guerra con l’Iran. Giudice federale Usa blocca la citazione contro il presidente della Fed Powell: “Nessuna prova, solo quella di aver scontentato Trump”Un giudice federale ha bloccato la citazione contro la Federal Reserve nel contesto dell’indagine nei confronti dell’ex presidente inviso a Trump,... Groenlandia, lo scontro Trump-Macron - Agorà 21/01/2026 Tutti gli aggiornamenti su Svizzera blocca Discussioni sull' argomento La Svizzera si può permettere solo 30 jet da combattimento; Gli Usa chiedono a Israele di fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche iraniane - Forti esplosioni nel cielo di Tel Aviv. Ma gli aerei militari USA possono sorvolare la Svizzera in tempo di guerra?Dalla segnalazione di un Lockheed KC-130T Hercules della Marina militare americana al concetto di neutralità, passando per la risposta dell'UFAC e le due richieste rifiutate ... cdt.ch Iran, la Svizzera vieta il sorvolo agli aerei da guerra degli Stati UnitiIl governo svizzero ha respinto due richieste di sorvolo da parte di aerei militari degli Stati Uniti collegati alla guerra in Iran. Citando il principio di neutralità, il Consiglio federale ha bocci ... msn.com Scusate, ma come cavolo si fa a ricaricare in Svizzera. Non vanno le app, non va rfid card né carta di credito!! - facebook.com facebook