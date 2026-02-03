Polmoni sciolti dai batteri Orrore a 33 anni è iniziata con una semplice influenza

Un uomo di 33 anni ha rischiato la vita a causa di un’infezione che ha coinvolto i polmoni. La sua condizione è peggiorata subito dopo un’influenza e ora si trova in terapia intensiva. La medicina ha fatto passi avanti, ma questa vicenda mostra ancora quanto possano essere pericolose le infezioni semplici se non vengono curate subito.

La medicina moderna ha appena riscritto i confini dell’impossibile tra le mura del Northwestern Memorial Hospital di Chicago. Quello che era iniziato come un banale episodio influenzale si è trasformato in una sfida clinica senza precedenti, portando un’equipe di chirurghi a compiere un passo estremo: mantenere un uomo in vita con il torace completamente vuoto. Per ben 48 ore, un paziente di 33 anni ha continuato a esistere senza polmoni, affidando le proprie funzioni vitali a una tecnologia d’avanguardia mentre il suo organismo cercava di vincere una battaglia disperata contro una sepsi devastante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

