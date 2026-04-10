Sarroch aria tossica | i dati confermano l’allarme benzene

Da ameve.eu 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sarroch, i risultati delle analisi atmosferiche evidenziano la presenza di sostanze tossiche, tra cui il benzene, nell’aria respirata dalla popolazione locale. I dati confermano un aumento delle concentrazioni di agenti chimici considerati nocivi, sollevando preoccupazioni tra i residenti. Le autorità stanno analizzando le rilevazioni per valutare i prossimi passi da intraprendere in risposta a questa situazione.

I residenti di Sarroch affrontano una nuova emergenza ambientale a seguito di rilevazioni che indicano la presenza di sostanze tossiche nell’aria. Il Comitato Civico per la Tutela Ambientale e della Salute ha diffuso dati tecnici che confermano la persistenza di odori sgradevoli e concentrazioni anomale di inquinanti nel territorio industriale. Rilevazioni chimiche e l’impatto dell’incendio del 2 aprile. I numeri analizzati dal comitato locale non permettono interpretazioni superficiali sulla qualità dell’aria. Le misurazioni effettuate hanno evidenziato livelli di benzene prossimi ai 7 µgm³ e una concentrazione di toluene che raggiunge i 16,6 µgm³. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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