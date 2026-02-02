Ruba portafogli a una passante | bloccato da un funzionario di polizia locale fuori servizio

Un uomo ha rubato il portafoglio a una donna anziana in strada, ma è stato subito fermato da un funzionario di polizia locale fuori servizio. L'agente, sentendo le urla dell'anziana, è corso in suo aiuto e ha bloccato il ladro prima che potesse scappare. La scena si è svolta venerdì mattina in pieno quartiere Sampierdarena, dove il responsabile del furto è stato preso in custodia.

Ha sentito urlare un'anziana ed è corso ad aiutarla, il funzionario della polizia locale di Genova che, venerdì mattina, ha bloccato il responsabile di un furto nel quartiere di Sampierdarena. L'uomo, fuori servizio, si trovava in via Dondero quando ha sentito la donna chiamare aiuto. Era appena stata derubata del portafogli da un uomo che stava scappando e il funzionario, senza esitazione, si è lanciato all'inseguimento, riuscendo a raggiungerlo e a bloccarlo poco dopo. Il portafogli è stato subito recuperato e restituito alla proprietaria, ancora scossa per l'accaduto. Nel frattempo sul posto è arrivata una pattuglia del nucleo reati predatori per prendere in carico il ladro, un 35enne marocchino.🔗 Leggi su Genovatoday.it

