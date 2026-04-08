Madrid il video dello scandalo | insulti razzisti al tennista giordano la polizia arresta il molestatore

Durante un incontro del primo turno del torneo Challenger di Madrid, il tennista giordano Abedellah Shelbayh è stato vittima di insulti razzisti provenienti da un altro spettatore. La scena è stata ripresa in un video che ha fatto rapidamente il giro dei social network. La polizia è intervenuta e ha arrestato l’uomo coinvolto, che è stato portato via dai funzionari presenti sul posto. L’evento ha attirato l’attenzione sull’incidenza di comportamenti discriminatori durante le competizioni sportive.

Durante un match del primo turno del Challenger di Madrid, il tennista giordano Abedellah Shelbayh ha chiesto all'arbitro di sospendere la partita per via dei numerosi insulti razzisti provenienti da un gruppo di scommettitori: da lì l'intervento della polizia spagnolo e l'arresto di uno dei molestatori. Guarda il video. Ha dell’incredibile quanto accaduto al Challenger di Madrid, torneo che si svolge sulla terra rossa, nel match di primo turno tra Abedallah Shelbayh e Zsombor Piros. Sul vantaggio di 3-0 per l’ungherese nel terzo set il tennista giordano, ex grande promessa formatosi tra l’altro alla Rafa Nadal Academy, ha chiesto all’arbitro di sospendere il match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Madrid, il video dello scandalo: insulti razzisti al tennista giordano, la polizia arresta il molestatore Insulti razzisti nei confronti di Vinicius: UEFA apre un’indagine per quanto accaduto in Benfica-Real MadridSi è conclusa ieri sera la 'due-giorni' di Champions League che ha visto impegnate anche due italiane. Roma: insulti razzisti e minacce di morte a un’agente polizia locale, arrestato ambulante abusivoLa pattuglia del gruppo Casilino della polizia locale di Roma stava svolgendo uno dei consueti servizi di contrasto all’abusivismo commerciale,...