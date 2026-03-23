Shia LaBeouf a Roma perde il controllo Urla e insulti a una donna nel quartiere Prati – Il video

L’attore Shia LaBeouf si trova a Roma. E le sue condizioni psicofisiche non sarebbero buone. A riportare le indiscrezioni è il sito Tmz. La star di Hollywood è stata notata tra le strade della Capitale, in evidente stato di agitazione. Nel primo video lo si vede urlare contro una donna seduta a un tavolino in un ristorante nel quartiere Prati. In un altro cammina in modo agitato, urlando. Shia LaBeouf seemingly lost his cool while in Rome . appearing agitated with a woman sitting next to him outside a restaurant. pic.twitter.comHqkCGMAwNO — TMZ (@TMZ) March 21, 2026 LaBeouf ha raggiunto la Capitale per il battesimo del padre. Ha ottenuto un permesso speciale, perché circa un mese fa era stato arrestato per aver aggredito due persone durante i festeggiamenti di Carnevale a New Orleans. 🔗 Leggi su Open.online

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Una selezione di notizie su Shia LaBeouf

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Leggo. . Sono virali i filmati girati a Roma in cui si vede Shia LaBeouf in evidente stato di agitazione mentre urla contro alcune persone in strada. In una delle clip l’attore si rivolge con toni aggressivi a una donna seduta ai tavolini esterni di un ristorante nel qu facebook

I video di Shia LaBeouf esagitato a Roma x.com