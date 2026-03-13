Nella relazione annuale sulla crisi finanziaria degli enti locali, la Corte dei Conti dedica un capitolo al comune di Molinara. La sezione delle Autonomie analizza la situazione finanziaria del piccolo comune, evidenziando i dettagli della sua condizione economica. Il documento viene presentato al Parlamento e si concentra sui dati relativi al bilancio e alle problematiche emerse nel corso dell’anno.

Nella relazione annuale della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti presentata al Parlamento sulla situazione di crisi finanziaria dei comuni italiani, uno specifico capitolo è dedicato al caso del "piccolo Comune di Molinara". Un passaggio significativo all'interno di un documento che analizza le situazioni più critiche registrate nel Paese tra il 2024 e il primo semestre del 2025. Il quadro ricostruito dalla magistratura contabile ripercorre una lunga vicenda amministrativa culminata con la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune il 28 giugno 2024, dopo un percorso iniziato già nel 2018 con l'attivazione della procedura di riequilibrio.

© Anteprima24.it - La Corte dei Conti dedica un capitolo al “piccolo Comune di Molinara” nella relazione sulla crisi finanziaria degli enti locali

