Campotto i gelsi neri diventeranno monumentali

A Campotto è iniziato un intervento di arboricoltura sui gelsi neri, con l’obiettivo di proporli per il riconoscimento come alberi monumentali regionali. L’operazione riguarda alcuni esemplari che saranno valutati in base alle caratteristiche di grandezza e longevità. La proposta mira a tutelare e valorizzare questi alberi, che potrebbero ottenere uno status di protezione ufficiale.

Intervento di arboricoltura a Campotto. I gelsi neri saranno proposti per il riconoscimento di alberi monumentali regionali. Nei giorni scorsi, a Campotto, si è svolto un importante intervento di arboricoltura avanzata. A essere oggetto di manutenzione sono stati due grandi gelsi neri presenti nella piccola frazione argentana. Nell'estate del 2025, uno dei due grandi alberi ha subito la rottura di una branca a seguito di un fortunale. Dopo i primi cedimenti, l'esposizione solare ha causato una necrosi e l'attacco di "Schizophyllum commune", portando a un depauperamento energetico e strutturale della pianta. In questi giorni, infatti, una ditta specializzata è intervenuta al fine di garantire la messa in sicurezza degli alberi.