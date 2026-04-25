Durante la cottura di un uovo sodo, può succedere che si rompa nel pentolino. Questo può accadere per diversi motivi, come variazioni di temperatura o urti accidentali. Quando l’uovo si rompe durante la bollitura, il tuorlo e l’albume possono fuoriuscire dall’involucro, creando un piccolo disordine nell’acqua di cottura. È un incidente comune che può essere gestito prontamente con alcuni accorgimenti.

Le uova sode rappresentano un alimento sano e ricco di micronutrienti, a fronte di un contenuto di calorie moderato. Di fatti, a parte essere un superfood proteico, sono anche fonte di colina, luteina e zeaxantina, vitamina D e K2, vitamine del gruppo B. In più, apportano minerali essenziali alla nostra routine alimentare, quali selenio, fosforo, zinco e ferro. Ma cosa fare se il guscio delle uova si rompe mentre le stiamo bollendo, instillandoci il dubbio che l’alimento non sia più sicuro da consumare? Una prima buona notizia: un uovo sodo che si crepa in cottura è ancora sicuro da mangiare, a patto che fosse ancora integro prima. Se era intatto appena uscito dal frigo, vuol dire che la membrana esterna ha svolto il suo compito di protezione.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Uovo sodo, cosa fare se si rompe mentre bolle

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