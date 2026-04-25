Uovo sodo cosa fare se si rompe mentre bolle
Durante la cottura di un uovo sodo, può succedere che si rompa nel pentolino. Questo può accadere per diversi motivi, come variazioni di temperatura o urti accidentali. Quando l’uovo si rompe durante la bollitura, il tuorlo e l’albume possono fuoriuscire dall’involucro, creando un piccolo disordine nell’acqua di cottura. È un incidente comune che può essere gestito prontamente con alcuni accorgimenti.
Le uova sode rappresentano un alimento sano e ricco di micronutrienti, a fronte di un contenuto di calorie moderato. Di fatti, a parte essere un superfood proteico, sono anche fonte di colina, luteina e zeaxantina, vitamina D e K2, vitamine del gruppo B. In più, apportano minerali essenziali alla nostra routine alimentare, quali selenio, fosforo, zinco e ferro. Ma cosa fare se il guscio delle uova si rompe mentre le stiamo bollendo, instillandoci il dubbio che l’alimento non sia più sicuro da consumare? Una prima buona notizia: un uovo sodo che si crepa in cottura è ancora sicuro da mangiare, a patto che fosse ancora integro prima. Se era intatto appena uscito dal frigo, vuol dire che la membrana esterna ha svolto il suo compito di protezione.🔗 Leggi su Dilei.it
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