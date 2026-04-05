Gianni Morandi la Pasqua più bella | tutta la famiglia insieme Il video mentre rompe l' uovo fa impazzire i fan

Durante la giornata di Pasqua, tutta la famiglia di Gianni Morandi si è riunita, condividendo un momento di festa. Un video in cui il cantante rompe un uovo di cioccolato ha circulato online, attirando l'attenzione dei fan. La scena mostra l'artista intento a scartare l'uovo, coinvolgendo anche i familiari presenti. La famiglia si è mostrata unita e felice nel corso delle celebrazioni.

Una giornata speciale, non solo per la Pasqua, ma anche perché tutta la famiglia di Gianni Morandi si è riunita al completo. Un momento raro e prezioso, che il cantante - pronto a tornare tra pochi giorni in tour in Italia - ha voluto condividere con i fan. Su Instagram Morandi ha pubblicato un breve video in cui, circondato da figli e nipoti, rompe un grande uovo di cioccolato al latte, tra sorrisi e atmosfera festosa. Accanto a lui ci sono i figli Marianna e Pietro Morandi - reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo dello scorso febbraio - insieme ai nipoti Leonardo, Jacopo e Tommaso, figli di Marco, e naturalmente alla moglie Anna Dan. 🔗 Leggi su Today.it

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Gianni Morandi. Gianni Morandi · Monghidoro. Pasqua con figli e nipoti… #pasqua2026 @mariannamorandi @marcomorandi.official @tredicipietrotredici @jjacopomorandi @mmoraleo @morandimania_official facebook

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