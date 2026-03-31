Al Teatro del Sodo si accendono i riflettori | arriva la rassegna Sodo in Scena

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Il quartiere del Sodo torna protagonista della scena culturale cittadina. Presso il Teatro della Chiesa di S. Pio X (Via delle Panche, 212) prende il via "Sodo in Scena", una nuova rassegna teatrale nata sotto la direzione artistica di Gerardo Caso. Due appuntamenti domenicali dedicati alla comicità e alla tradizione, pensati per restituire socialità e intrattenimento al cuore della comunità. Sotto il motto “Il teatro è vita: emozionati, ridi, sogna!”, l’iniziativa punta a coinvolgere residenti e appassionati offrendo spettacoli di qualità rigorosamente a ingresso libero: un segnale forte di apertura e condivisione culturale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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