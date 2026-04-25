Uovo d’oro nei fondali dell’Alaska la NOAA risolve il mistero | è un residuo di un anemone gigante

Nel 2023, durante una spedizione nei fondali dell’Alaska, un oggetto di forma insolita è stato rinvenuto e ha attirato l’attenzione degli esperti. L’oggetto, noto come “uovo d’oro”, ha suscitato curiosità per la sua particolare conformazione. Dopo analisi approfondite, gli scienziati hanno stabilito che si tratta di un residuo appartenente a un anemone gigante, mettendo fine a molte ipotesi sulla sua natura.

Scoperto nel 2023 durante una missione della NOAA nei fondali dell’Alaska, il cosiddetto “uovo d’oro” aveva incuriosito anche gli scienziati per la sua forma insolita. Si tratta di un residuo biologico di un anemone di mare gigante, il Relicanthus daphneae.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Animali conservati “sotto spirito”: la scienza risolve il mistero dei barattoli di DarwinUno studio pubblicato su ACS Omega rivela la composizione del liquido che da quasi due secoli conserva gli animali raccolti da Charles Darwin nel suo... La Nebulosa Uovo: spettacolo e mistero cosmicoHubble immortala in tutto il suo splendore un raro esempio di nebulosa protoplanetaria, rivelando al contempo alcune sorprese Sto parlando della...