Animali conservati sotto spirito | la scienza risolve il mistero dei barattoli di Darwin

Uno studio pubblicato sulla rivista ACS Omega ha identificato la composizione del liquido in cui sono conservati gli animali di Darwin raccolti durante il suo viaggio alle Galápagos. I ricercatori hanno analizzato i barattoli originali e scoperto di cosa sono fatti i liquidi che hanno mantenuto intatti questi esemplari per quasi due secoli. La ricerca svela dettagli sulla conservazione di questi campioni storici.