Animali conservati sotto spirito | la scienza risolve il mistero dei barattoli di Darwin
Uno studio pubblicato sulla rivista ACS Omega ha identificato la composizione del liquido in cui sono conservati gli animali di Darwin raccolti durante il suo viaggio alle Galápagos. I ricercatori hanno analizzato i barattoli originali e scoperto di cosa sono fatti i liquidi che hanno mantenuto intatti questi esemplari per quasi due secoli. La ricerca svela dettagli sulla conservazione di questi campioni storici.
Uno studio pubblicato su ACS Omega rivela la composizione del liquido che da quasi due secoli conserva gli animali raccolti da Charles Darwin nel suo viaggio alle Galápagos. Non si tratta di un’unica sostanza né di una miscela fissa, ma di combinazioni chimiche che variano a seconda del tipo di campione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
