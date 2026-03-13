Un'immagine catturata dal telescopio Hubble mostra la Nebulosa Uovo, una nebulosa protoplanetaria di notevole rarità. La fotografia mette in evidenza i dettagli intricati della sua forma e dei suoi colori, offrendo una visione nitida di questa struttura celeste. La ripresa consente di osservare le caratteristiche principali di questa formazione spaziale, che si trova a una certa distanza dalla Terra.

Hubble immortala in tutto il suo splendore un raro esempio di nebulosa protoplanetaria, rivelando al contempo alcune sorprese Sto parlando della Nebulosa Uovo, situata nella costellazione del Cigno e grande "appena" mezzo anno luce da parte a parte, immortalata dal telescopio spaziale Hubble nella spettacolare immagine di copertina. Dopo esserci ripresi dalla meraviglia, non c'è un attimo da perdere: nella foto c'è tanto da analizzare e di certo non tutto è di immediata comprensione.

© Lucascialo.it - La Nebulosa Uovo: spettacolo e mistero cosmico

