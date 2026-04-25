In Italia, i prezzi delle uova sono aumentati del 68% negli ultimi quattordici mesi. L’influenza aviaria ha portato alla soppressione di circa 1,2 milioni di galline nel Paese, contribuendo all’aumento dei costi. Questa situazione ha portato a un incremento dei prezzi al consumo, con effetti sulla disponibilità del prodotto sul mercato.

? Cosa sapere I prezzi delle uova in Italia sono aumentati del 68% in quattordici mesi.. L'influenza aviaria ha causato la soppressione di 1,2 milioni di galline in Italia.. Il costo di una confezione da sei uova base in Italia è balzato da 1,18 euro a 1,99 euro in soli quattordici mesi, registrando un incremento del 68% che travolge qualsiasi altra categoria merceologica secondo i dati dell’Osservatorio prezzi e tariffe del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Questo rincaro estremo si inserisce in un contesto di eggflation europea, dove il prezzo dei prodotti ittici e avicoli cresce ben oltre la media dell'inflazione generale, che per l'Unione Europea si era attestata al 2,3% nel dicembre 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uova in Italia: i prezzi schizzano del 68%, ecco perché costano tanto

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