A causa della guerra in Iran e dell’aumento dei prezzi del carburante, i costi dei generi alimentari sono cresciuti, con un impatto diretto sui prodotti freschi. Questi alimenti, trasportati principalmente su strada, hanno registrato variazioni di prezzo più significative rispetto ad altri. L’incremento dei costi delle materie prime e del carburante ha portato a un aumento dei prezzi al consumo di diversi alimenti, influenzando le spese delle famiglie.

Il caro carburante torna a incidere sulla spesa delle famiglie e colpisce in particolare i prodotti alimentari freschi, cioè quelli che vengono trasportati su gomma e che risentono in modo diretto dell’andamento del gasolio. A segnalarlo è Assoutenti, che ha realizzato uno studio basato sui dati Istat per capire quali beni siano stati maggiormente interessati dai rincari dei carburanti legati alla situazione in Medio Oriente Per quanto concerne i prodotti alimentari, sono state le melanzane a registrare nell’ultimo mese il più forte rialzo dei prezzi al dettaglio: il costo, secondo i calcoli dell’associazione, è infatti salito del 21,5% su base annua.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Con la guerra in Iran e il caro-carburante, schizzano i prezzi del cibo: ecco quali prodotti sono aumentati di più

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