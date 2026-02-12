I pattini, spesso considerati semplici strumenti sportivi, sono in realtà prodotti di alta precisione. Dietro a ogni paio ci sono artigiani italiani che creano modelli diversi a seconda delle specialità. Questi prodotti costano tanto perché richiedono lavorazioni dettagliate e materiali di qualità. Molti appassionati non immaginano quanto lavoro ci sia dietro la realizzazione di una scarpa da ghiaccio, che può fare la differenza tra una buona performance e una vittoria.

Il rumore dei pattini sul ghiaccio è la colonna sonora del Forum di Assago. Con lo short track, si sentono passi rapidi, violenti. Nel pattinaggio di figura, lame che scivolano in silenzio. Ma come sono fatti questi oggetti di alta precisione? Che differenze ci sono tra i pattini di una specialità e l’altra? E, giusto per essere venali, quanto costano? Le basi. I pattini da pattinaggio sono composti da due elementi: la scarpa e la lama. La scarpa un tempo era in cuoio, ora la tomaia – la parte che avvolge il piede – è quasi sempre in materiale sintetico. La lama invece è in acciaio e cambia da specialità a specialità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tutto quello che non sapete sui pattini: come sono fatti, chi li produce, perché costano tanto

Approfondimenti su Pattini ScarpeDaGhiaccio

Nel comune di Castiglione del Lago, una recente decisione sulla tassa sui rifiuti ha fatto discutere.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Pattini ScarpeDaGhiaccio

Argomenti discussi: Tutto quello che gli italiani non sanno dei costi dei trasporti; Tutto quello che non potete perdervi, da domani, a Lineapelle 107; La guida completa alle Olimpiadi invernali 2026, tutto quello che c'è da sapere sui giochi di Milano-Cortina; Cerimonia di Apertura Olimpica a San Siro: tutto quello che c’è da sapere.

Ucraina, tutto quello che non torna sul piano Usa. E non è pocoLo scetticismo degli elettori ucraini sul Donbass. E il Cremlino avverte: Mai letto ... msn.com

Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto, trama e cast del film al cinema da oggiIl 2025 segna l’arrivo nelle sale cinematografiche di Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto, un dramma familiare intenso diretto da Josh Boone, già noto per il suo lavoro in Stuck in Love ... tg24.sky.it

Buongiorno Sapete cosa vuol dire quel pollice È tutto ok La risonanza va benissimo , finalmente una cosa meravigliosa Grazie vi vogliamo bene - facebook.com facebook