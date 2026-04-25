Uova il ritorno che costa caro | da alimento dei poveri a simbolo dell’inflazione globale

Negli ultimi mesi, il prezzo delle uova è aumentato notevolmente, passando da un alimento quotidiano accessibile a un prodotto di lusso. Questa crescita ha portato a un rialzo dei costi per le famiglie e ha attirato l’attenzione sui mercati alimentari e sulle fluttuazioni dell’inflazione globale. In passato considerate un semplice nutrimento delle classi meno abbienti, le uova sono ora al centro di discussioni economiche legate alle variazioni dei prezzi.

Un tempo erano considerate il cibo dei poveri, molto nutrienti ma a basso prezzo. Poi sono state bandite dalla tavola, perché ritenute tra le cause del colesterolo e quindi nemiche della salute. Infine eccole di nuovo protagoniste sugli scaffali dei supermercati come scelta proteica strategica delle famiglie. È una vita fatta di alti e bassi, quella delle uova, soggette alle mode del momento e con il destino legato a ricerche scientifiche che nel tempo si contraddicono e si correggono l’una con l’altra. Al momento sono tornate in auge e la domanda elevata – oltre alla difficoltà dei nostri produttori di far fronte al fabbisogno – sta spingendo i prezzi alle stelle.🔗 Leggi su Panorama.it

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