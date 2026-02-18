Economia globale | Fed inflazione europea e dati Giappone al centro dell’attenzione dei mercati finanziari

Il movimento dei mercati finanziari oggi deriva dalle decisioni della Federal Reserve, dall’inflazione in Europa e dai dati economici pubblicati in Giappone. La diffusione di numeri sull’inflazione europea, insieme alle minute della Fed, influenza le scelte degli investitori. In particolare, l’attenzione si concentra sulla possibile modifica dei tassi di interesse e sulle prospettive di crescita globale. La giornata si apre con attese di segnali chiari da parte delle autorità monetarie mondiali, con il mercato azionario di Parigi e Piazza Affari pronti a reagire alle novità.

Agenda Economica: Mercati in Attesa di Segnali da Fed, Parigi e Piazza Affari. La giornata economica odierna, 18 febbraio 2026, è caratterizzata da un fitto calendario di eventi che spaziano dalla pubblicazione di dati macroeconomici cruciali in Europa e Asia ai verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve. L'attenzione è alta anche su Piazza Affari, con diversi consigli di amministrazione in programma e operazioni di finanza straordinaria in corso. Gli investitori monitorano attentamente questi sviluppi per valutare l'andamento dell'economia globale e le possibili implicazioni sui mercati finanziari.