Pasqua rincari dei trasporti e delle uova | ricordi che valgono caro

Da ildifforme.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest’anno, la Pasqua si presenta segnata da aumenti nei costi dei trasporti e delle uova. Le tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran hanno provocato un incremento dei prezzi sui voli e sui prodotti legati alle festività. Le restrizioni e le variazioni nei servizi di trasporto hanno reso più difficile organizzare le celebrazioni, mentre i prezzi sono saliti in modo considerevole rispetto all’anno precedente.

Una Pasqua dolce-amara quella di quest’anno. Il recente conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran ha portato a rincari nei trasporti, soprattutto sui voli. Mentre il Codacons ha registrato un aumento anche nei prezzi delle uova: rispetto allo scorso anno i ritocchi al rialzo vanno dal +6% al +10% I bambini scarteranno a breve le uova di Pasqua, tra sorrisi e visetti sorpresi si nasconde la realtà: quella gioia genuina oggi ha un prezzo molto alto. A partire dai trasporti fino ad arrivare alle uova,la Pasqua diventa sempre più cara a causa dei rincari. L’aumento dei prezzi quest’anno è anchedovuto alconflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran che sta portando a gravi conseguenze sul prezzo del carburante. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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