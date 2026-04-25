Uomini e macerie dell’altra Gerusalemme liberata

In una nuova pubblicazione, l’autore presenta una narrazione intensa e coinvolgente, concentrandosi sulla distruzione e le vicende di una Gerusalemme diversa da quella conosciuta. Il testo, pubblicato da un editore italiano, si compone di un numero di pagine non specificato e si distingue per uno stile scritto con forza e senza fronzoli. La narrazione affronta temi di devastazione e resistenza, offrendo uno sguardo diretto su eventi e ambientazioni storiche o immaginate.

Non capita spesso di imbattersi in una scrittura così potente: Devastazione di Aharon Reuveni (Ronzani editore, pp. 328, euro 22) è certamente un libro che gli appassionati di letteratura ebraica non possono perdersi, ma è soprattutto un invito rivolto a chi quel mondo non lo conosce ancora. L’edizione, curata con rigore filologico, si avvale della traduzione dall’ebraico di Luca Colombo e della preziosa supervisione di Annibale Momigliano. È l’occasione per scoprire un grande autore, un maestro, capace di trasportare il lettore in un'atmosfera unica e crepuscolare, in un mondo che non esiste più ma che pulsa di una vitalità tormentata. Le radici di Aharon Reuveni affondano nel 1886 a Poltava, nell’attuale Ucraina, allora turbolento crocevia dell’Impero Russo zarista.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Uomini e macerie dell’altra Gerusalemme liberata Notizie correlate Leggi anche: Arisa, la vera vincitrice: "Con gli uomini ero uno zerbino. Così mi sono liberata" A Ortona iniziano i lavori di rifacimento dell’asfalto sulla strada provinciale “Santa Liberata – Tamarete”L’intervento, atteso da tempo, comprende anche la sistemazione del tratto in prossimità dell’accesso al centro commerciale, dove si registrano... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Tregua in Libano, un uomo sale sulle macerie di Beirut e sventola il vessillo di Hezbollah; Libano, gli sfollati tornano nelle città e trovano le loro case ridotte in macerie; Quei diplomatici italiani che hanno salvato l'umano nell'uomo; Fra le macerie della dahyie, la periferia sud di Beirut distrutta dagli israeliani. Riconosce la foto dell’ecografia della sorella tra le macerie di Beirut, Ahmed: I nostri ricordi distruttiMentre ancora le persone trovano i propri ricordi tra le macerie dell'attacco dell'otto aprile, a Beirut non cadono più le bombe ma Israele si allarga ... fanpage.it Uomini Addosso Milva, 1993 edizione limitata VINILE ROSSO - facebook.com facebook Angelo #Peruzzi a Tuttosport: “Per vincere servono uomini veri e affamati prima che campioni. La #Juve del 1996 era un gruppo di amici anche fuori dal campo, non c’erano gelosie e ogni volta che si vinceva una gara si azzerava tutto e si pensava subito a qu x.com