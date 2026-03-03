Arisa la vera vincitrice | Con gli uomini ero uno zerbino Così mi sono liberata

Arisa afferma di essere stata spesso troppo accondiscendente con gli uomini, descrivendosi come uno zerbino. La cantante racconta di aver pensato più volte di mollare tutto per amore, ammettendo di aver dedicato gran parte del suo tempo e attenzione alla relazione, trascurando altri aspetti della sua vita. Recentemente, ha dichiarato di aver deciso di cambiare e di essersi liberata da questa situazione.

“Sono sempre stata sull’orlo di lasciare tutto per amore. Ero della serie: “voglio stare con te, non faccio nient’altro”. Avete presente lo zerbino? Io per l’amore avrei fatto qualsiasi cosa. Ma meno male che non ho mai abbandonato il mio sogno, quello della musica. Ringrazio il destino e la vita e i miei genitori che mi hanno sostenuto in questa passione e non mi hanno mai fatto desistere”. Al di là delle classifiche e dei premi, a Sanremo c’è una grande vincitrice ed è Arisa. A Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, è riconosciuto da tutti di essere una delle voci più belle e tecnicamente dotate della musica italiana. Quello che però le è sempre mancato è un equilibrio esistenziale, un percorso su cui muoversi sicura, senza tentennamenti e soprattutto sofferenze. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

