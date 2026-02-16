Alessio ha rivelato di aver avuto rapporti intimi con Rosanna e Debora, scatenando una reazione immediata tra le due donne. La puntata del Trono Over di Uomini e Donne si trasforma in un battibecco tra le dame, mentre alcune coppie decidono di abbandonare lo studio per vivere la loro storia in privato.

Il cavaliere ammette l'intimità con entrambe le dame: tra accuse, tensioni e addii improvvisi nel Trono Over, una coppia sceglie di lasciare lo studio per vivere la relazione lontano dalle telecamere. Oggi, lunedì 16 febbraio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, la prima della settimana. Tra lacrime, accuse e decisioni improvvise, lo studio si è acceso soprattutto nel Trono Over. Protagonista assoluto Alessio Pilli Stella, al centro di un triangolo sentimentale che ha fatto discutere. Ma non sono mancati addii, tensioni e momenti emotivi. Alessio Pilli Stella nel caos: confessione choc al centro studio La puntata si apre con il triangolo tra Alessio Pilli Stella, Rosanna Siino e Debora, arrivato a uno dei momenti più tesi della stagione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Alessio confessa rapporti intimi con Rosanna e Debora, caos in studio

Durante la registrazione di ieri di Uomini e Donne, Rosanna ha deciso di mettere fine alla storia con Alessio.

Un cavaliere storico di Uomini e Donne ha confessato di aver avuto un rapporto intimo con due dame, scatenando il caos in studio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.