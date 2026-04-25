Università nascita ed evoluzione del polo pontino

Da latinatoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’università del polo pontino di Roma La Sapienza festeggia 35 anni di attività a Latina, con migliaia di studenti iscritti e numerosi corsi di laurea offerti nel corso del tempo. I rappresentanti dell’ateneo, tra cui la rettrice Antonella Polimeni, hanno presentato ieri in consiglio comunale i progetti attuali e le iniziative pianificate per il futuro, sottolineando l’evoluzione del polo nel territorio.

Trentacinque anni di presenza, migliaia di studenti, decine di corsi di laurea. È il polo didattico pontino dell’Università La Sapienza di Roma, che ieri a Latina in Consiglio comunale, con la Magnifica rettrice Antonella Polimeni, ha illustrato progetti e programmi, presenti e futuri. Ma come è.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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